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        Kilo aldığını düşünen kadının karnından 9 kilogramlık kitle çıkarıldı

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kilo aldığını düşünen 53 yaşındaki kadının karnından 40 santimetre çapında 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:07
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        Kilo aldığını düşünen kadının karnından 9 kilogramlık kitle çıkarıldı
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kilo aldığını düşünen 53 yaşındaki kadının karnından 40 santimetre çapında 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Diyarbakır'da yaşayan 6 çocuk annesi Yıldız Rona, kilo aldığını düşünerek karnında meydana gelen şişkinliği önemsemedi. Daha sonra karın ağrısının başlaması üzerine Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine başvuran Rona'nın yapılan tetkiklerinde kitle tespit edildi.

        Genel Cerrahi Uzmanları Dr. Mehmet Rençber ve Dr. Abdulselam Özdemir tarafından geçen hafta yapılan ve 1 saat süren operasyonla, Rona'nın karnından 40 santimetre çapında 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Ameliyatla sağlığına kavuşan Rona, hastanede 3 gün yattıktan sonra taburcu edildi.

        Dr. Rençber, AA muhabirine, hastanın beslenme bozukluğu, ciddi karın ağrısı, şişlik şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurduğunu belirterek, Rona'da gebe bir kadının görünümünün mevcut olduğunu söyledi.

        Yapılan tetkiklerinde hastanın karnında 40 santimetre boyutunda diğer organlara baskı yapan, beslenmesini bozan, ciddi karın ağrılarına sebep olan büyük bir kitle tespit ettiklerini bildiren Rençber, hastaya durumunun ciddi olduğunu ve bir an önce ameliyat edilmesini gerektiği bilgisini verdiklerini aktardı.

        Rençber, şöyle konuştu:

        "Ameliyatla kitleyi kadının karnından çıkardık. Ameliyatta hastanın karnını açtığımızda önümüze devasa bir kitle geldi. Çok nadir bir durum. Bu hastanede daha önce böyle bir durum olmamıştı. Mesleki hayatımda ilk defa böyle bir tümör gördüm. Bu denli büyük bir tümör ilk defa karşılaştığımız bir şeydi. Ameliyatın ardından hastanın beslenmesi düzeldi. Üçüncü günde hastamızı taburcu ettik. Şimdi kontrollere geliyor. Tabii takibine devam edeceğiz. Patoloji süreci var. Patoloji takibini yapacağız. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi olarak böyle büyük bir operasyonu güzel bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tamamıyla temiz bir şekilde kitlemizi çıkarttık. Sağlığına kavuştu hastamız. Bir sıkıntısı da kalmadı."

        Rençber, ilaçla geçmeyen karın ağrıları ve vücutta hızlı ilerleyen bir kitle görüldüğü zaman hemen doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

        Yıldız Rona ise karın şişkinliği ve ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

        "Karnım şişince kilo aldığımı düşündüm. Bir süre sonra ağrılar başladı. Hastaneye başvurunca 'Hemen ameliyat yapılması gerekiyor.' dediler. Ameliyattan sonra bayağı hafifledim." diyen Rona, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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