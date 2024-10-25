Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz daha sonra Dicle Üniversitesi'ni ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat ile görüştü.

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da yer aldı.

Vali Zorluoğlu ile makamında görüşen Yılmaz, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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