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        AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.10.2024 - 16:21
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        AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.

        Kongrede, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve yeniden aday olan AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay birer konuşma yaptı.

        Tek adayla gidilen kongrede Umay yeniden başkan seçildi.

        Programa, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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