Elazığ, Batman ve Bingöl'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Elazığ, Batman ve Bingöl'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı.

Elazığ'da, Zübeyde Hanım Caddesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konulan millet iradesinin, azmin, kararlılığın, ferasetin, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ecdadımızın canını feda ederek kazandığı bu büyük zafer, sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk İstiklal Savaşı emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşının nasıl verilmesi gerektiğini tüm dünyaya göstermiş ve pek çok ülkenin bağımsızlık savaşına ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Törende daha sonra savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı, Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu, şiirler okundu, kortej geçişi yapıldı. Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, MHP Elazığ Milletvekilli Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman Batman'da kutlamalar, Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalar daha sonra Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen törenle devam etti. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, alandaki vatandaşları selamladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende Vali Canalp, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, askeri erkan, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Vali Canalp ve protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı "Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Turgut Özal Bulvarı'nda başlayan yürüyüş Gülistan Caddesi'ne kadar sürdü. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile "Birlik ve kardeşlikte Batman tek yürek" yazılı pankart taşıdı. Vali Ekrem Canalp, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Batmanlıların, bu yürüyüşle birlik ve kardeşliği vurguladıklarını ifade eden Canalp, şunları kaydetti: "Buradaki bu kalabalığın sesi sınırlarımızın ötesine ulaşmak zorundadır. Ve sınırlarımızın ötesindeki herkes de bu sesiz haykırışı duymakla mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti Türklerin devletidir ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bu sınırlar içerisinde yaşayan Arapların, Çerkezlerin, Gürcülerin, Abazaların, Arnavutların devletidir. Türkiye Cumhuriyeti 'Bu vatanda yaşıyorum' diyen herkesin devletidir. İhtiyaç duyulan şey şiddet değil barış, huzur ve gelecek dolu bir memlekettir. 45 seneden beri süregelen kardeş kavgasına son verilmesi gerekir. Artık herkes silahlarını gömsün. Herkes silahlarını gömsün ki silahların gömüldüğü topraktan umut, refah, gelecek fışkırsın. Evlatlarımızın geleceğini fışkırtalım bu topraktan. Bu topraklar bizim geçmişte olduğu gibi gelecekte de birliğimizin şarkılarını söylesin. Kardeş kavgası bitsin. İhtiyaç duyduğumuz tek şey birliktir, kardeşliktir, bu memleketin umut dolu geleceğidir."

- Bingöl Bingöl Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçaklar, kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Törende, atletizm yarışları yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, karate, tekvando ve halk oyunları gösterileri sunuldu, İl Jandarma Komutanlığında görevli köpekler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, 7'den 70'e herkesin el ele vererek cennet vatanı düşmana dar ettiğini belirterek, "Cumhuriyetimiz ulu bir çınar. Bu çınarın serpilip büyümesinde nice yiğitlerin bedeni, kanı ve aziz ruhu; nice anaların bacıların gözyaşı ve nice yetimlerin, mazlumların duası var." sözlerini sarf etti.