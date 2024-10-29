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        Diyarbakır Valiliğinden "Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş" haberlerine ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:09
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        Diyarbakır Valiliğinden "Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş" haberlerine ilişkin açıklama:
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        Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmalarının, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapıldığı, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

        "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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