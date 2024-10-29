Diyarbakır Valiliğinden "Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş" haberlerine ilişkin açıklama:

Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.