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        Diyarbakır'da üreticilere yüzde 75 hibe ile 381 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

        Diyarbakır'da üreticilere yüzde 75 hibe ile 381 ton kırmızı mercimek tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:45
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        Diyarbakır'da üreticilere yüzde 75 hibe ile 381 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
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        Diyarbakır'da üreticilere yüzde 75 hibe ile 381 ton kırmızı mercimek tohumu verildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile temin edilen sertifikalı mercimek tohumu düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

        Proje kapsamında, bu yıl 1100 üreticiye yüzde 75 hibe ile 381 ton tohum dağıtıldı.

        İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'ın Türkiye'de önemli tarım kentlerinden biri olduğunu belirtti.

        Boş bırakılan, atıl durumda olan ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleriyle tarımsal üretime kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Atalar, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Atalar, "2024-2025 döneminde proje kapsamında 3 milyon 333 bin 333 lirası Büyükşehir Belediyesince, 10 milyon lirası bizim tarafımızdan yüzde 75 hibeyle karşılanacak olan toplam 13 milyon 333 bin 333 lira kullanılacak." dedi.

        Çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 2022'de 730 bin dekar, 2023'te 590 bin dekar ve 2024'te 435 bin dekarda kırmızı mercimek ekimi yapıldığını anımsatan Atalar, projeyle kırmızı mercimekte ekim alanlarının artırılmasını hedeflediklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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