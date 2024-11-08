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        Diyarbakır'da trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye para cezası kesildi

        Diyarbakır'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 08.11.2024 - 23:06
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        Diyarbakır'da trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye para cezası kesildi
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        Diyarbakır'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüler Y.A. ile E.K'nin otomobilleriyle trafikte makas atarak ilerledikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, kural ihlali yapan Y.A. ile E.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre "makas atmak" suçundan cezai işlem uyguladı.

        Y.A. ile E.K, ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında "kişilerin hayatını, sağlığını veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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