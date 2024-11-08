Diyarbakır'da trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye para cezası kesildi

Diyarbakır'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüler Y.A. ile E.K'nin otomobilleriyle trafikte makas atarak ilerledikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, kural ihlali yapan Y.A. ile E.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre "makas atmak" suçundan cezai işlem uyguladı.

Y.A. ile E.K, ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında "kişilerin hayatını, sağlığını veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.