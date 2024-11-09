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        Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Bugün kazansak çok iyi olacaktı. Çünkü bütün oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:06 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:06
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        Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
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        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Bugün kazansak çok iyi olacaktı. Çünkü bütün oyun üstünlüğü bizdeydi." dedi.

        Çetin, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Ankara Keçiörengücü'nün Diyarbakır Stadı'nda 0-0 berabere kaldığın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımla ilk maçına çıktığını, çok kısa süre çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.

        Oyuncularını kutlayan Çetin, karşılaşmada oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek *Rakibin bir şutu dışında hemen hemen pozisyonu yoktu. Özellikle ikinci yarı yüzde 69 topla oynama oranı bizde, 17 şutumuz var, 18 kere ceza sahası içerisinde topla buluşmuşuz." diye konuştu.

        Takımın zamanla çok daha iyi olacağını vurgulayan Çetin, şunları aktardı:

        "Bugün kazansak çok iyi olacaktı. Çünkü bütün oyun üstünlüğü bizdeydi. Yeni çalıştık, oyuncu arkadaşlarımız adapte olma problemi yaşadı. Maçın başında 10-15 dakika rakipte biraz oynama isteği vardı ama sonra tüm hakimiyet bizdeydi. Bu futboldan sonra kazanamadığımız için üzgünüz. Ersun hocamız çok başarılı bir teknik direktör. Yeni geldik, takımın eksikliklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Zor bir görev ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum."

        - Keçiörengücü cephesi

        Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, müsabakanın çok güzel atmosferde gerçekleştiğini dile getirdi.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü taraftarının stadyumda takımını desteklediğini anlatan Parlatan, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "İyi savunma yaparak rakibe fazla pozisyon vermeden kazandığımız toplar sonrası da iyi geçişlerle sonuca gitmek istedik. Oyuncularıma iyi mücadele ettiniz dedim. İyi de defans yaptık, çok fazla pozisyon vermedik. Neticesinde buradan bir puan alabildik. Hedefimiz buydu zaten. Milli araya gireceğiz. İyi değerlendirip daha iyi olacağımızı oyuncularıma söyledim. Mücadele açısından, takım savunması yapabilme açısından gerçekten iyi görüntü sergilediğimizi düşünüyorum."

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