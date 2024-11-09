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        Diyarbakır'da lösemili çocuklara sürpriz kutlama yapıldı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lösemili çocuklara kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:22 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:22
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        Diyarbakır'da lösemili çocuklara sürpriz kutlama yapıldı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lösemili çocuklara kutlama yapıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Kahraman Öncel, lösemi tedavisi gören hasta çocuklara yönelik özel bir kutlama günü yaptı.

        Hastane yönetiminin de desteğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar için bir palyaço gösterisi gerçekleştirildi, hemşireler tarafından özenle süslenen servis şenlik alanına dönüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncel, çocuklara olan sevgisini sadece tedavi sürecinde değil, onları moral ve motivasyon olarak da destekleyerek gösterdiklerini söyledi.

        Bu tür etkinliklerin çocukların tedavi süreçlerinde motivasyon kaynağı olduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

        "Lösemili çocuklarımızın gülümsemesi bizim için en büyük hediye. Onların yüzünü güldürmek, sadece tıbbi tedavilerle değil, psikolojik ve duygusal destekle de yanlarında olduğumuzu göstermekten geçiyor. Onlara bir an bile olsa hastaneyi unutturmak bizim en büyük amacımızdır."

        Kutlama etkinliğine katılan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel ise çocukların tedavi sürecine katkı sağlayacak bu tür moral etkinliklerinin önemine değinerek, "Bu tür etkinlikler çocuklarımızın tedavi sürecine olumlu yansıyor ve iyileşme süreçlerine katkı sağlıyor. Lösemi tedavisi gören çocuklarımıza hep birlikte destek olmalı, onların yanında yer almalıyız." dedi.​​​​​​​

        Etkinlik kapsamında çocuklara hediyeler dağıtıldı, pasta kesildi.

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