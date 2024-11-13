Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Böbrek nakli olan genç hastane odasında saz çalıp söylediği türkülerle doktorlara teşekkür etti

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan 19 yaşındaki Azad Gezer, kendisini yaşama bağlayan böbrek naklini gerçekleştiren doktorlar için hastane odasında mini konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böbrek nakli olan genç hastane odasında saz çalıp söylediği türkülerle doktorlara teşekkür etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan 19 yaşındaki Azad Gezer, kendisini yaşama bağlayan böbrek naklini gerçekleştiren doktorlar için hastane odasında mini konser verdi.

        Bismil'de müzisyenlik yapan Gezer'e yaklaşık 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Gezer'e böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran ve donör arayışına giren Gezer'e annesi böbreğini bağışlamak istedi.

        Dokularının uyması üzerine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile annesinden alınan böbrek Gezer'e nakledildi.

        Nakil ile sağlığına kavuşan Gezer, kendisini hayata bağlayan doktorlara teşekkür etmek adına ailesinden bağlamasını hastaneye getirmelerini istedi.

        Gezer, hastane odasında kendisini ameliyat eden doktorlara ve sağlık ekibine mini bir konser vererek teşekkür etti.

        - "İyi ki doktorlar var"

        Evli ve iki çocuk babası Azad Gezer, AA muhabirine, 4 senelik tedavi sürecinde böbreklerinin günden güne işlevini yitirdiğini belirterek, annesinin bağışladığı böbrek sayesinde naklin gerçekleştiğini söyledi.

        "Annem sağ olsun böbreğini verdi ve beni hayata bağladı. Ona sonsuz teşekkür ediyorum." diyen Gezer, tedavi sürecinde doktorların ve sağlık ekibinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

        Gezer, naklin başarıyla gerçekleştiğini anlatarak, "İyi ki doktorlar var. Doktorlar beni hayata bağladılar. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sazımı getirdim, onları mutlu etmek istedim. Onlara şarkı söylüyorum, moral veriyorum." dedi.

        - "Azad'ın saz çalışından etkilendik, motivasyonumuz arttı"

        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, hastanelerine başvuran Azad Gezer'e her iki böbreğinin de işlevini yitirmesi nedeniyle "son dönem böbrek yetmezliği" tanısı konulduğunu söyledi.

        Danış, son dönem böbrek yetmezliğinde en iyi tedavi yönteminin organ nakli olduğunu belirterek, annesinin böbreğinin de uyumlu olması sayesinde nakli gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Gezer'in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Danış, doktorlar için en büyük mutluluğun hastasının iyileşmesi olduğunu vurguladı.

        Hastalarının yaşadığı mutluluğu saz çalarak, türkü söyleyerek kendilerine gösterdiğini aktaran Danış, "Azad'ın saz çalışından etkilendik, motivasyonumuz arttı." ifadesini kullandı.

        Danış, organ naklinin önemine dikkati çekerek, "Maalesef Türkiye'de organ bağışı dramatik bir şekilde çok az. Azad'ın vesilesiyle çağrım şudur, organlarınızı bağışlayın. Bu hastalık umarım kapınızı çalmaz." dedi.

        Cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Ay da yıllardır takip ettikleri Azad Gezer'in sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

        Ay, organ naklinin önemine değinerek, şöyle konuştu:

        "Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş hasta yakınlarından talebimiz organlarını bağışlamalarıdır. Her bir beyin ölümü yaklaşık 6 kişinin, bazı durumlarda 8 kişinin hayatının değişmesine sebep olmakta, buna imkan tanımaktadır. Azad'a ne yazık ki kadavradan organ temini sağlayamadık. Bu nedenle 8 çocuğu olan annesinden böbrek nakli yaptık. Azad şanslı hastalarımızdan çünkü dokusu uyan annesi vardı."

        Azad'ın kendilerine konser vermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ay, hastanede konservatuvar mezunu doktorların da kendisine konser sırasında ritim tuttuğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi
        Yapıcıoğlu: Yeni bir süreç başlayacaksa, iyi niyet göstergesi olarak bu ann...
        Yapıcıoğlu: Yeni bir süreç başlayacaksa, iyi niyet göstergesi olarak bu ann...
        Diyarbakır'da "6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı
        Diyarbakır'da "6. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı
        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret e...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret e...
        Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada ge...
        Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada ge...
        Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı