Böbrek nakli olan genç hastane odasında saz çalıp söylediği türkülerle doktorlara teşekkür etti

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan 19 yaşındaki Azad Gezer, kendisini yaşama bağlayan böbrek naklini gerçekleştiren doktorlar için hastane odasında mini konser verdi.

Bismil'de müzisyenlik yapan Gezer'e yaklaşık 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Gezer'e böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.

Nakil ile sağlığına kavuşan Gezer, kendisini hayata bağlayan doktorlara teşekkür etmek adına ailesinden bağlamasını hastaneye getirmelerini istedi.

Dokularının uyması üzerine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile annesinden alınan böbrek Gezer'e nakledildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran ve donör arayışına giren Gezer'e annesi böbreğini bağışlamak istedi.

Evli ve iki çocuk babası Azad Gezer, AA muhabirine, 4 senelik tedavi sürecinde böbreklerinin günden güne işlevini yitirdiğini belirterek, annesinin bağışladığı böbrek sayesinde naklin gerçekleştiğini söyledi.

- "İyi ki doktorlar var"

Gezer, hastane odasında kendisini ameliyat eden doktorlara ve sağlık ekibine mini bir konser vererek teşekkür etti.

"Annem sağ olsun böbreğini verdi ve beni hayata bağladı. Ona sonsuz teşekkür ediyorum." diyen Gezer, tedavi sürecinde doktorların ve sağlık ekibinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Gezer, naklin başarıyla gerçekleştiğini anlatarak, "İyi ki doktorlar var. Doktorlar beni hayata bağladılar. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sazımı getirdim, onları mutlu etmek istedim. Onlara şarkı söylüyorum, moral veriyorum." dedi.