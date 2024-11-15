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        Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan çocuk kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:45 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:13
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        Diyarbakır'da düştüğü çukurda sıkışan çocuk kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe merkezinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, elektrik direği için açılan çukura düştü.

        Çocuğu çukurdan çıkaramayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çocuğu sıkıştığı çukurdan çıkardı.

        Çocuk, kontrol için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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