TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, havalimanında, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük tarafından karşılandı.

Daha sonra Ahmet Türk'ün, Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'ndeki evine giden İmamoğlu, burada, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. İmamoğlu, yapılan görevlendirmeler karşısında dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, bugünkü dayanışmanın gelecekteki bütün belediyelerin, yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarının hukukunu savunma anlamı taşıdığını öne sürdü.