Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, öğretmeni sayesinde başarıya uzanan yaşam öyküsünü paylaştı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğretmeni sayesinde başarıya uzanan yaşam öyküsünü anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu programda, aday öğretmenler yemin etti.

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenler ile terör örgütü tarafından katledilen, şehit edilen öğretmenleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Zorluoğlu, programda konuşma yapmak için bir metin hazırladığını fakat bunun yerine yaşanmış bir hikayeyi anlatmak istediğini belirtti.

Bir öğretmenin bir çocuğun hayatına nasıl dokunduğunu somut bir hikaye ile anlatmak istediğini dile getiren Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1970'lerin ikinci yarısı. Anadolu'da bir ilde, bir ilçenin ücra bir köyü, 7 çocuklu bir aile ve baba çalışmak için yurt dışına gitmiş. Hikayede kahraman olan tek erkek çocuk, 6 da kız kardeşi var. Okulda birleştirilmiş 3 sınıf var. Hikayenin kahramanı çocuk, üç senesini o okulda okur. Üçüncü senenin sonunda baba aileyi yanına almak ister. Hazırlıklar yapılır, heyecan vardır. İlk kez köyden çıkıp, şehre gidilecek, vize, pasaport...Yaz ayının sonuna doğru İstanbul'a, oradan da babanın çalıştığı Norveç'e gidilecek. İstanbul'da maalesef elim bir kaza olur ve çocuğun annesi vefat eder. Tekrar memlekete geri dönülür, defin işlemleri yapılır. Sonra Norveç'e doğru yolculuk başlar ama amcası çocuğu bırakmaz, 'Yanıma alacağım.' der. Samsun'da bir öğretmen amcadır o da. Çocuk Samsun'da 4. sınıfa başlar. Ama 2-3 ay sonra çocuk Samsun'dan Norveç'e gider ve orada okula başlar. Bir gün eve geldiğinde Rasim öğretmen mektup göndermiş. Öğretmen yazdığı mektupta, 'Yusuf ağabey başın sağ olsun. Büyük bir hadise yaşadın ama çocuğu da yanında götürdün. Orada onun heder olacağından korkuyorum, lütfen onu geri gönder, ben burada onu okutayım, ortaokulu, liseyi de takip edeyim. Bu çocuk Türkiye'ye dönerse çok başarılı olur, çok önemli yerlere gelebileceğine inanıyorum.' der."