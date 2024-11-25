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        HAK-İŞ Diyarbakır Şubesinden "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama

        HAK-İŞ Diyarbakır Şubesince, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:39
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        HAK-İŞ Diyarbakır Şubesinden "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama
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        HAK-İŞ Diyarbakır Şubesince, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama yapıldı.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor.

        Eylemin yapıldığı bölgede açıklama yapan HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 25 Kasım'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla meydanlarda olduklarını söyledi.

        Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak, kadınlar adına güçlü bir ses vermek üzere HAK-İŞ teşkilatı olarak kadın erkek hep birlikte meydanlarda olduklarını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

        "Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu çalışma hayatı ve toplumsal hayatı ilgilendiren her konuda öncü ve liderdir. Şiddetle mücadele konusunda da liderlik ve önderlik yapmaktadır. Kadına yönelik şiddetin bir acizlik olduğunu savunuyoruz. HAK-İŞ, kadınların örgütlü olduğu en büyük konfederasyondur. HAK-İŞ olarak kadın erkek hep birlikte haykırıyoruz, 'Artık ölmek istemiyoruz', 'Kadınlara yönelik şiddetin, son bulmasını istiyoruz.' Bütün emekçi kadınları, HAK-İŞ çatısı altında toplanmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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