HAK-İŞ Diyarbakır Şubesinden "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama

HAK-İŞ Diyarbakır Şubesince, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama yapıldı.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi sürdürüyor.

Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak, kadınlar adına güçlü bir ses vermek üzere HAK-İŞ teşkilatı olarak kadın erkek hep birlikte meydanlarda olduklarını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet, fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu çalışma hayatı ve toplumsal hayatı ilgilendiren her konuda öncü ve liderdir. Şiddetle mücadele konusunda da liderlik ve önderlik yapmaktadır. Kadına yönelik şiddetin bir acizlik olduğunu savunuyoruz. HAK-İŞ, kadınların örgütlü olduğu en büyük konfederasyondur. HAK-İŞ olarak kadın erkek hep birlikte haykırıyoruz, 'Artık ölmek istemiyoruz', 'Kadınlara yönelik şiddetin, son bulmasını istiyoruz.' Bütün emekçi kadınları, HAK-İŞ çatısı altında toplanmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."