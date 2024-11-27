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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Pamukçu'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklama

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:27
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Pamukçu'dan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklama
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukçu, aile hekimlerinin halk sağlığını koruyucu hizmetlerin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

        Sağlık hizmetlerinin ilk başvuru noktası olan aile hekimlerinin hizmet kalitesini artırma noktasında kritik bir role sahip olduğunu ifade eden Pamukçu, yeni yönetmeliğin hem vatandaşlara hem de aile hekimlerine fayda sağlayacağını vurguladı.

        Pamukçu, yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin kayıtlı hasta sayısında düşüş sağlanacağına işaret ederek, mevcut durumda 4 bin olan kayıtlı hasta sayısının 3 bin 500'e indirildiğini ve uzun vadede bu sayının 2 bine kadar düşürülmesinin hedeflendiğini aktardı.

        İlde, aile sağlığı merkezlerinin sayısının artırılması için 50 yeni merkezin yapılmasının planlandığını dile getiren Pamkuçu, kanser taramaları ve aşılama faaliyetlerinin genişletilmesinin bireylerin sağlığını korumada öncelikli hedefler arasında olduğunu kaydetti.

        Aile hekimliğinin sağlık sisteminde önemli bir yükü sırtladığını vurgulayan Pamukçu, "Sağlıkta başarının sırrı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü olmasından geçmektedir. Bireylerin ve toplumun sağlığında vazgeçilmez bir yer tutan aile hekimliği alanındaki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Pamukçu, yeni yönetmelikle aile hekimliğinde daha bireysel ve kaliteli hizmet sunulmasının hedeflendiğini aktardı.

        Tüm vatandaşlara, aile sağlığı merkezlerinin sunduğu hizmetlerden yararlanma çağrısında bulunan Pamukçu, şöyle dedi:

        "Erken teşhis, hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir. Bu nedenle vatandaşlarımızı, kanser taramaları, obezite kontrolü ve kronik hastalıkların takibi için aile sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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