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        Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları sürüyor

        Diyarbakır'da "Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:37
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        Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları sürüyor
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        Diyarbakır'da "Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" çalışmaları devam ediyor.

        Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi Yöneticisi Asuman Ataç, Çüngüş Kaymakamı Gökhan Dolaş'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Dolaş'a proje hakkında bilgi veren Ataç, yürüttükleri çalışmalar sonucunda oluşturulacak rotayla ilçe turizminin canlanacağını belirtti.

        Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle ildeki kültürel değerleri turizme kazandırmak, turizmi kırsal alan ile bütün yıla yaymak amacıyla "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" yürütülüyor.

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