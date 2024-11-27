Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları sürüyor

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle ildeki kültürel değerleri turizme kazandırmak, turizmi kırsal alan ile bütün yıla yaymak amacıyla "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" yürütülüyor.

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