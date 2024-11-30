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        Diyarbakır'da park halindeki tır yandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 00:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:33
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        Diyarbakır'da park halindeki tır yandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağcılar Mahallesi 1208. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerin söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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