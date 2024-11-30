Diyarbakır'da park halindeki tır yandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağcılar Mahallesi 1208. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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