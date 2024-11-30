Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Silvan Komando Asayiş, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda 3 gün önce 8 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, H.M, M.C.E, A.Y, S.M, H.Ç. ve M.E.G. yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 SIM kart, kamera ve hafıza kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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