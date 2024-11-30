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        Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:34
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        Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Silvan Komando Asayiş, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda 3 gün önce 8 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, H.M, M.C.E, A.Y, S.M, H.Ç. ve M.E.G. yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 7 SIM kart, kamera ve hafıza kartı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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