Diyarbakır'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Silvan Komando Asayiş, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.