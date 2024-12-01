"Masal Dede", Diyarbakır'da yaklaşık 1500 kişiyi masal ile buluşturdu

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da hayata geçirilen Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi kapsamında "Masal Dede" olarak bilinen yazar Yücel Feyzioğlu, yaklaşık 1500 kişiyi masal ile buluşturdu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle öğretmenlerin motivasyonunu artırmak, kültürel mirası tanıtmak ve öğrencilerin bilim, teknoloji ile yaratıcılığa olan ilgisini teşvik etmek amacıyla "Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi" hayata geçirildi.

Pek çok ülkeyi gezerek derlediği 648 masalın yer aldığı 51 kitabı yayımlanan ve "Masal Dede" olarak bilinen 78 yaşındaki yazar Yücel Feyzioğlu, proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve velileri masal ile buluşturdu. Öğretmenlere masal anlatımı, velilere masalların anlattıkları ile ilgili eğitim ve seminer veren Feyzioğlu, öğrencilere de masal anlattı.

Proje çerçevesinde öğretmen, veli ve öğrencilere içinde El Cezeri ile Selahaddin Eyyubi masallarının da yer aldığı 1000 masal kitabı hediye edildi. Kültürel mirasın önemi ve masalların sadece bir anlatım aracı olmadığı, çocukların bilimsel düşünceye, teknolojiye ve yaratıcılığa ilgisini artırmada güçlü bir araç olduğunun anlaşılmasının hedeflendiği projede, yaklaşık 1500 kişiye ulaşıldı.

- "Masallarda gelenek, terbiye, edep gibi her şey işlenmiş" Yazar Feyzioğlu, AA muhabirine, masallar ile büyüdüğünü, çocukluğunun zengin bir masal, destan ve efsane kültürüyle geçtiğini söyledi. Yaklaşık yarım asırdır masalların izini sürdüğünü ve onları kitaplarında derlediğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"1975'te masal derlemeye başladım. Balkanlar, Anadolu, Mezopotamya masallarını derledim, daha sonra Sovyetler Birliği'ne açıldım. Oradaki Türk topluluklarına, devletlerine gittim. Toplam 3 bin masal derledim. Bunları okudum ve içerisinde en etkili olanları seçtim. Unutulmaması gereken masallardan 648'ini 51 kitapta topladık. Masallarda gelenek, terbiye, edep gibi her şey işlenmiş çünkü 1900'lü yılların başlarına kadar tüm dünyada okullaşma oranı yok, o yıllarda başlıyor. Binlerce yıl insanlar çocuklarını masal ile eğitmiş. Masal her şeye cevap veriyor. Terbiye, edep ve bilime yönlendirmesi gibi."