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        "Masal Dede", Diyarbakır'da yaklaşık 1500 kişiyi masal ile buluşturdu

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da hayata geçirilen Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi kapsamında "Masal Dede" olarak bilinen yazar Yücel Feyzioğlu, yaklaşık 1500 kişiyi masal ile buluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:06
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        "Masal Dede", Diyarbakır'da yaklaşık 1500 kişiyi masal ile buluşturdu
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da hayata geçirilen Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi kapsamında "Masal Dede" olarak bilinen yazar Yücel Feyzioğlu, yaklaşık 1500 kişiyi masal ile buluşturdu

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle öğretmenlerin motivasyonunu artırmak, kültürel mirası tanıtmak ve öğrencilerin bilim, teknoloji ile yaratıcılığa olan ilgisini teşvik etmek amacıyla "Surların Gölgesinde Masaldan Bilime Projesi" hayata geçirildi.

        Pek çok ülkeyi gezerek derlediği 648 masalın yer aldığı 51 kitabı yayımlanan ve "Masal Dede" olarak bilinen 78 yaşındaki yazar Yücel Feyzioğlu, proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve velileri masal ile buluşturdu.

        Öğretmenlere masal anlatımı, velilere masalların anlattıkları ile ilgili eğitim ve seminer veren Feyzioğlu, öğrencilere de masal anlattı.

        Proje çerçevesinde öğretmen, veli ve öğrencilere içinde El Cezeri ile Selahaddin Eyyubi masallarının da yer aldığı 1000 masal kitabı hediye edildi.

        Kültürel mirasın önemi ve masalların sadece bir anlatım aracı olmadığı, çocukların bilimsel düşünceye, teknolojiye ve yaratıcılığa ilgisini artırmada güçlü bir araç olduğunun anlaşılmasının hedeflendiği projede, yaklaşık 1500 kişiye ulaşıldı.

        - "Masallarda gelenek, terbiye, edep gibi her şey işlenmiş"

        Yazar Feyzioğlu, AA muhabirine, masallar ile büyüdüğünü, çocukluğunun zengin bir masal, destan ve efsane kültürüyle geçtiğini söyledi.

        Yaklaşık yarım asırdır masalların izini sürdüğünü ve onları kitaplarında derlediğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

        "1975'te masal derlemeye başladım. Balkanlar, Anadolu, Mezopotamya masallarını derledim, daha sonra Sovyetler Birliği'ne açıldım. Oradaki Türk topluluklarına, devletlerine gittim. Toplam 3 bin masal derledim. Bunları okudum ve içerisinde en etkili olanları seçtim. Unutulmaması gereken masallardan 648'ini 51 kitapta topladık. Masallarda gelenek, terbiye, edep gibi her şey işlenmiş çünkü 1900'lü yılların başlarına kadar tüm dünyada okullaşma oranı yok, o yıllarda başlıyor. Binlerce yıl insanlar çocuklarını masal ile eğitmiş. Masal her şeye cevap veriyor. Terbiye, edep ve bilime yönlendirmesi gibi."

        Masallar ile büyüyen çocukların gelişiminin daha iyi olduğunu, masalların herkese yayılması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, masalların anne, baba ve çocuk arasında bir hatıra ve anı oluşturduğunu dile getirdi.

        "Masallar beyinsel olarak çocukları geliştiriyor. Masal okunmamış veya masal okumamış çocuklar büyüyor ama olgun insana dönüşemiyor, bilim yaratamıyor, mesleğinde başarılı olamıyor." diyen Feyzioğlu, Diyarbakır'da öğretmenlere masalların psikolojik etkilerini, öğrencilere masalları, velilere ise masalsız çocuk olmayacağını anlattığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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