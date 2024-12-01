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        Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:41
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        Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İş yeri sahipleri ile fuhşa gelen kişiler arasında geçen şifreli konuşmaları da deşifre eden ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen "Barbie-21" adlı operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın kurtarıldı.

        Adreslerde çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 8 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan çevrede toplanan bazı kişilerin operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini alkışladığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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