Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Adreslerde çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İş yeri sahipleri ile fuhşa gelen kişiler arasında geçen şifreli konuşmaları da deşifre eden ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen "Barbie-21" adlı operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın kurtarıldı.

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