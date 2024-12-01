GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahla 2 kardeşini öldüren ve babasını yaralayan zanlı yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde silahla 2 kardeşini öldüren ve babasını yaralayan zanlı yakalandı.

Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.