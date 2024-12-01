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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahla 2 kardeşini öldüren ve babasını yaralayan zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde silahla 2 kardeşini öldüren ve babasını yaralayan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:53
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahla 2 kardeşini öldüren ve babasını yaralayan zanlı yakalandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde silahla 2 kardeşini öldüren ve babasını yaralayan zanlı yakalandı.

        Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

        Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İ.A, ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

        Olayın ardından kaçan M.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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