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        Diyarbakır'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:30
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        Diyarbakır'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Hakkında "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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