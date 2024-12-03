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        Diyarbakır'da öğrenciler Engelliler Günü'nde 600 metreyi bulan kağıtlara resim yaptı

        Diyarbakır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler 600 metreyi bulan kağıtlara resim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:07
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        Diyarbakır'da öğrenciler Engelliler Günü'nde 600 metreyi bulan kağıtlara resim yaptı
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        Diyarbakır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler 600 metreyi bulan kağıtlara resim yaptı.

        Merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'nda okul yönetimi tarafından "Sevgi Varsa Engel Yoktur" temalı etkinlik düzenlendi.

        Yaklaşık 1700 öğrenci, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Dünya Engelliler Günü'ne dair duygu ve düşüncelerini yere serilen toplam uzunluğu 600 metreyi bulan farklı uzunluklardaki kağıtlara çizdi.

        Okul duvarına serilen beyaz beze el izi boyama çalışması yapan öğrenciler, palyaço gösterisi ve müzik eşliğinde eğlendi.

        Engelli öğrencilerin aileleriyle yer aldığı etkinlikte, okulun pencerelerinden 400 balon bırakıldı.

        Okul Müdürü Yüsri Demir, AA muhabirine, özel gereksinimli öğrencileri anlayabilmek ve onlarla empati kurmak amacıyla bütün öğrencileriyle okul bahçesinde toplandıklarını söyledi.

        Dünyada yaklaşık 1 milyar engellinin bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

        "Onlara karşı daha duyarlı olabilmek için onları anlamamız gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız ona göre yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Etkinlikteki temel hedefimiz bireyler arasında empati kurmayı öğrenebilmek. Bunun için küçük yaşta eğitim alınması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimizi sağlam temellere oturtmak için onları şimdiden eğitmemiz lazım."

        Daha sonra Demir, özel gereksinimli öğrencilere hediye verdi.

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