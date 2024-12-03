Diyarbakır'da öğrenciler Engelliler Günü'nde 600 metreyi bulan kağıtlara resim yaptı

Diyarbakır'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler 600 metreyi bulan kağıtlara resim yaptı.

Merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu'nda okul yönetimi tarafından "Sevgi Varsa Engel Yoktur" temalı etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık 1700 öğrenci, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Dünya Engelliler Günü'ne dair duygu ve düşüncelerini yere serilen toplam uzunluğu 600 metreyi bulan farklı uzunluklardaki kağıtlara çizdi.

Dünyada yaklaşık 1 milyar engellinin bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Onlara karşı daha duyarlı olabilmek için onları anlamamız gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız ona göre yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Etkinlikteki temel hedefimiz bireyler arasında empati kurmayı öğrenebilmek. Bunun için küçük yaşta eğitim alınması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimizi sağlam temellere oturtmak için onları şimdiden eğitmemiz lazım."