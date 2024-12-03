Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Eren, "Engelsiz bir yaşam sürmeleri için toplumda onları görünür kılmak istedik. Bu amaçla burada oyun parkları kuruldu, boyama alanları oluşturuldu." dedi.

Çınar Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle spor salonunda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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