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        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:33
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        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Mezopotamya Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan E.G. (43) 13'üncü kattan dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri

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