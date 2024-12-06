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        Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarında yaşanan su kesintisi giderildi

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan TOKİ deprem konutlarında yaşanan su kesintisi sorunu çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 21:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:52
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        Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarında yaşanan su kesintisi giderildi
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan TOKİ deprem konutlarında yaşanan su kesintisi sorunu çözüldü.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta sabah saatlerinde konutlara su sağlayan elektrik trafosunda teknik bir arıza meydana geldi.

        Durumun fark edilmesinin arından su kesintisi sorunun çözülmesi için DSİ ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgeye yönlendirilen Dicle Elektrik ekipleri, trafodaki arızayı giderdi, elektrik sisteminin yeniden devreye alınmasıyla TOKİ deprem konutlarına su temini sağlanmaya başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, kesinti boyunca vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun bir çaba harcandığını belirtti.

        Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde su kesintinin sona erdirildiğini aktaran Akın, vatandaşlara sabırları için teşekkür etti.

        Vatandaşların benzer durumlarda bilgi almak için DSİ'nin çağrı merkezlerine ulaşabileceğini kaydeden Akın, tüm kurumlarla birlikte bu tür arızalara karşı iş birliği içinde çalışmaya devam ederek yaşanabilecek tüm aksaklıkları çözeceklerini bildirdi.

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