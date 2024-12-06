Diyarbakır'da TOKİ deprem konutlarında yaşanan su kesintisi giderildi

Vatandaşların benzer durumlarda bilgi almak için DSİ'nin çağrı merkezlerine ulaşabileceğini kaydeden Akın, tüm kurumlarla birlikte bu tür arızalara karşı iş birliği içinde çalışmaya devam ederek yaşanabilecek tüm aksaklıkları çözeceklerini bildirdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde su kesintinin sona erdirildiğini aktaran Akın, vatandaşlara sabırları için teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, kesinti boyunca vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun bir çaba harcandığını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta sabah saatlerinde konutlara su sağlayan elektrik trafosunda teknik bir arıza meydana geldi.

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