Diyarbakır'da seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu öldü

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden uzaklaşan tırın tespit edilmesi, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki tırdan fırlayan lastik, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde karşı yönden gelen Burhan Tatar'ın kullandığı 34 KD 9788 plakalı otomobile çarptı.

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