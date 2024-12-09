Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Hastalara, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi, Bismil Devlet Hastanesi ve Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde palyatif bakım merkezleri hizmet sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, dahiliye uzmanı, 5 hemşire ve yaşlı bakım teknikerinin görev aldığı 8 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşan Palyatif Bakım Merkezi hastalara hizmet vermeye başladı.

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