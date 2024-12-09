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        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi açıldı

        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:43
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        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi açıldı
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        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, dahiliye uzmanı, 5 hemşire ve yaşlı bakım teknikerinin görev aldığı 8 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşan Palyatif Bakım Merkezi hastalara hizmet vermeye başladı.

        Hastalara, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi, Bismil Devlet Hastanesi ve Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde palyatif bakım merkezleri hizmet sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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