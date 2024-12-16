Dicle Elektrik 6 ilde 11 ayda 765 trafo ve 51 panonun yandığını açıkladı:

Dicle Elektrik, 6 ilde bu yılın 11 ayında 765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı yandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in hizmet verdiği 6 ilin yer aldığı bölgede günlük ikiden fazla trafo arızası meydana geldiği ve bunun elektrikli ısıtıcıların aşırı kullanımından kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde 2024 yılının 11 aylık döneminde, aşırı yüklenme sebebiyle 765 trafo ve 51 pano yanarak kullanılamaz hale geldi. Günlük ortalama iki trafonun yandığına dikkat çeken bu istatistikler Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Trafo arızalarının başlıca sebepleri arasında kaçak elektrik kullanımı ve aşırı tüketim yer alıyor. Dicle Elektrik verilerine göre, bölgede kaçak tüketen bir abone, normalden 9-10 kat fazla elektrik tüketiyor." ifadelerine yer verildi.

Kaçak elektrik tüketiminden kaynaklı bu yüklenmenin şebekeye ciddi zarar verdiği ifade edilen açıklamada, tüketicilere ısınmak için elektrik yerine daha az maliyetli alternatif enerji kaynaklarını tercih etmeleri ve kaçak tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Trafo arızalarının yaz aylarına göre kış aylarında daha fazla meydana geldiği belirtilen açıklamada, yapılan incelemelerde elektrikli ısıtıcıların yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde şebekeye binen aşırı yükün trafo ve panoların ömrünü kısalttığına işaret edildi.

Açıklamada, trafo ve pano arızalarıyla ilgili aylara göre şu bilgiler paylaşıldı: