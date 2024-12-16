Diyarbakır'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Silvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 10 Aralık'ta 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi.