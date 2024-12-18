Ziya Gökalp ölümünün 100. yılında memleketi Diyarbakır'da anıldı

Şair, yazar, düşünce insanı ve bürokrat Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında memleketi Diyarbakır'da düzenlenen programla anıldı.

Valilik, Dicle Üniversitesi (DÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli isimlerden Ziya Gökalp'ı anmak, Gökalp'ın fikir, kültür ve siyaset dünyasına yaptığı katkıları hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerinin birçoğunun bugüne kadar taşınmasının övünülecek bir durum olduğunu dile getiren Zorluoğlu, kentin tarihin her döneminde bir ilim şehri olma vasfıyla da adından hep söz ettirdiğini belirtti.

Bu bereketli topraklarda evrensel insanlık mirasına büyük katkılar yapan birçok seçkin bilim, kültür ve sanat insanının yetiştiğine işaret eden Zorluoğlu, Ziya Gökalp'in de Diyarbakır'ın dünya çapında tanınan değerlerinden biri olduğunu vurguladı.