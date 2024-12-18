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        Ziya Gökalp ölümünün 100. yılında memleketi Diyarbakır'da anıldı

        Şair, yazar, düşünce insanı ve bürokrat Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında memleketi Diyarbakır'da düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:22
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        Ziya Gökalp ölümünün 100. yılında memleketi Diyarbakır'da anıldı
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        Şair, yazar, düşünce insanı ve bürokrat Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında memleketi Diyarbakır'da düzenlenen programla anıldı.

        Valilik, Dicle Üniversitesi (DÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın yetiştirdiği önemli isimlerden Ziya Gökalp'ı anmak, Gökalp'ın fikir, kültür ve siyaset dünyasına yaptığı katkıları hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan ve 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerinin birçoğunun bugüne kadar taşınmasının övünülecek bir durum olduğunu dile getiren Zorluoğlu, kentin tarihin her döneminde bir ilim şehri olma vasfıyla da adından hep söz ettirdiğini belirtti.

        Bu bereketli topraklarda evrensel insanlık mirasına büyük katkılar yapan birçok seçkin bilim, kültür ve sanat insanının yetiştiğine işaret eden Zorluoğlu, Ziya Gökalp'in de Diyarbakır'ın dünya çapında tanınan değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Zorluoğlu, "Ziya Gökalp sadece Diyarbakır'ın değil tüm Türkiye'nin gururu olan bir düşünür, edebiyatçı, siyasetçi ve sosyologdur. Ülkemizde özellikle sosyolojinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen Gökalp, eserleriyle de Türk düşünce hayatına büyük katkılar sağlamıştır." dedi.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Ziya Gökalp'i Diyarbakır'da anmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Eronat, şöyle konuştu:

        "Ziya Gökalp Türk şiirine Türk mitolojisini yerleştiren kişidir. Kendisiyle ilgili çalışmalar yaptığımda bu kadar büyük tarih bilincinin ve bilgisinin bir kişide nasıl toplandığını çok merak ettim. Kendisine 'mütefekkir kimliğini veren bu okuma edimi olsa gerek' diye düşündüm."

        Ziya Gökalp'in torunu Dicle Eroğul, anma programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        "Vefatının 100. yılında Büyük Mürşit Ziya Gökalp" belgeselinin yönetmeni Musa Berkan Sözer ise Gökalp'in dil, tarih ve edebiyat gibi birçok alanda önemli bir yere sahip olduğunu, Diyarbakır'ın da Gökalp'i yetiştiren kadirşinas bir kent olduğunu belirtti.

        Açılış konuşmalarının ardından "Vefatının 100. yılında Büyük Mürşit Ziya Gökalp" belgeselinin gösterimi yapıldı.

        Programda daha sonra "Ziya Gökalp" konulu panel gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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