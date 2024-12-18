Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
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