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        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:54
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        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
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        Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

        Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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