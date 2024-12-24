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        Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:10 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:10
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        Diyarbakır'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı.

        İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        22 öğrenci ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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