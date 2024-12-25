Diyarbakır'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" programında bilgilendirildi

Diyarbakır'da, üreticilerin "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programları sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni modelin tanıtımı için merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Alabal Mahallesi'nde düzenlenen programda üreticiler bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesini, ihtiyaç duyulmayan ürünlerin üretiminde de kısıtlamaya gidilmesini ve böylece piyasadaki arz talep dengesini sağlayabilmek için yeni bir üretim modeline geçtiklerini belirtti.

Modelle, hem üretim planlamasını yapacaklarını hem de yeni bir destekleme modeli uygulayacaklarını aktaran Atalar, şunları kaydetti: