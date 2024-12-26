Diyarbakır'da av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, makineli tabanca, 14 ruhsatsız tabanca, 182 tarihi eser olduğu değerlendirilen eski para ve bronz heykel ele geçirildi.​​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selahattin Mahallesi'nde S.S'nin işlettiği av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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