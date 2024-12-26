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        Diyarbakır'da av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:50
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        Diyarbakır'da av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selahattin Mahallesi'nde S.S'nin işlettiği av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, makineli tabanca, 14 ruhsatsız tabanca, 182 tarihi eser olduğu değerlendirilen eski para ve bronz heykel ele geçirildi.​​​​​​​

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

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