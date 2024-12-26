Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması devam ediyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Narin kızımızın yanında durarak, onun hukukunu korumak amacıyla buradayız." dedi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması sürüyor.

Beraberindeki komisyon üyeleriyle duruşmayı izleyen Katırcıoğlu, Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin'in yanında olduklarını, duruşmayı izlemek için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Katırcıoğlu, şöyle konuştu: "Bugün, görevlerimiz dışında 7 yaşında erkek, 4 yaşında kız çocuğu torunu olan bir anne, bir kadın, daha ötesinde de bir insan olarak bu davayı takip ediyoruz. Tekrar böyle olaylar, tekrar başka Narinler, Sıla bebekler ve diğer vakalar yaşanmasın diye komisyonumuz bu kalabalık heyetiyle birlikte tüm siyasi partilerden katılan milletvekilleriyle Narin kızımızın yanında durarak, onun hukukunu korumak amacıyla buradayız. Aynı zamanda komisyonumuz hem bu davayı hem de diğerlerini takip ederek ve komisyonumuzun çalışmaları sonucunda bir ihtiyaç olduğu an bir mevzuat düzenlemesi, belki bir yasal düzenleme ihtiyacı olacak... Onu da komisyonumuzun çalışması sonucunda sizlerle paylaşacağız. Bu vahşeti Narin kızımıza kim ya da kimler yaptıysa, niçin, nerede, ne sebeple olduğuna bakmaksızın suçluların en kısa zamanda en ağır suçu alması için komisyonumuzla, heyetimizle birlikte TBMM milletvekilleri olarak takibini yapacağız."

İlk günden beri suçluların ortaya çıkması ve ağır ceza alması noktasındaki takipleri için basın mensuplarına teşekkür eden Katırcıoğlu, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının samimiyetle bu süreci kendi evlatları gibi sahip çıkarak suçluyu bulma adına gösterdikleri gayreti de ifade etmek istediğini belirtti.

"Diyarbakır Barosu avukatlarını, duruşmayı izlerken gördüm, gerçekten samimiyetle en kısa zamanda suçluyu bulmak, en ağır cezayı alabilmek adına gösterdikleri gayreti gördüm. Narin hepimizin evladı, Türkiye'nin evladı, Türkiye'nin kızı." diyen Katırcıoğlu, olaya yaklaşımlarının bu yönde olduğunu dile getirdi. Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin gerçekten adaleti en iyi şekilde, en kısa zamanda yerine getireceğine inanıyorum. Bu vakayla ilgili bir tek şey daha söylemek istiyorum; Narin vakasını diğerlerinden ayıran bir özelliğe işaret etmek istiyorum. Bu tip vakalarda ilk önce en yakınları suç duyurusunda bulunurken, Narin'imizin ne yazık ki bu anlamda kendi yakınlarından bir suç duyurusu olmadı. Devletimiz bu anlamda devreye girdi, bakanlıklarımız bu konuda hızlı bir tavır aldılar. Sivil toplum örgütleri, barolar, tüm Türkiye Narin'in yanında durdu. Başka Narinler yaşanmasın, başka Sılalar yaşanmasın, böyle vakalar olmasın diye biz davayı takip etmeye devam edeceğiz ve bunun için de komisyon olarak gereği neyse onu yapacağız. Çocuğumuzun üstün yararı ilkesiyle çocuğa şiddeti kırmızı çizgimiz olarak ele alıyoruz. Bu mücadelemiz gücümüzün yettiği, ömrümüzün elverdiği kadar devam edecek. Kimsenin yanına kar kalmayacak. En kısa zamanda, en ağır cezayı alacaklarını, tekrar takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum."