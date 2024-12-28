Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında ağabey Enes Güran'ın avukatı savunma yaptı

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı savunma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında ağabey Enes Güran'ın avukatı savunma yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı savunma yaptı.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın önceki gün başlayan ikinci duruşması devam ediyor.

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, daraltılmış baz raporuna değinerek, "Keşke Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku dosyasında da bu daraltılmış baz yapılsa ama bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor denetlenebilir değil. Nevzat Bahtiyar, o gün Narin'i kendi ahırına götürdü. Narin'in cansız bedeni bulunan çuval ile ahırda bulunan çuvallardaki seri numaraları ardışık. Kendisi de ifadesinde söyledi ama daraltılmış baz raporunda Nevzat'ın ahırına gitmediği belirtiliyor." diye konuştu.

        Daha sonra Demir'in talebi üzerine duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar'ın kollukta ifade verirken kaydedilen görüntüsü izlendi.

        Avukat Demir, şunları söyledi:

        "Nevzat, kusursuz şekilde cinayeti işlemiştir. Salim ile 15.08'de çıkıp konuştuysan Narin'i görmeme şansın yok çünkü Narin oradan geçiyor. Ya o anlık olmuştur ya da daha önce planlamış olabilir. Bahtiyar, sürekli yalan beyanlar verdi. Bu dosyanın karmaşık hale gelmesinin sebebi o. Hiçbir şey açıklamıyor."

        - "Dosyayı aldığımızda biz de Salim'den şüpheleniyorduk"

        "Dosyayı aldığımızda biz de Salim'den şüpheleniyorduk. Ben Arif Güran'a soracağımı söyledim. Arif Güran, 'Salim'e güveniyoruz ve ailesine sadık olduğunu düşünüyoruz.' dedi. Ama adam kimlerle ne yaşamış bilmiyoruz. Bu dosyada insanların özel hayatına girdik. Yüksel Güran'ın annelik duygusu bile sorgulandı." diyen Demir, Enes Güran'ın cezaevinde yakınlarıyla görüşürken kaydedilen görüntülere değinmek istedi.

        Mahkeme heyeti başkanı da bunun kişilerin özel hayatına ilişkin bir husus olduğunu belirterek, Anayasaya Mahkemesinin düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik ihlal kararı verdiği için bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmayacaklarını ifade etti.

        - "Kimse doğru bildiğini açıklayamıyor"

        Demir, savunmasını şöyle tamamladı:

        "Enes'in vücudundaki tüm izlere bakıldı. Burada müşterek fail çıkmaz. R.A. tutuklandı. Bu çocuğun Güran ailesiyle bağlantısı yok, sadece işçi. İlk gün buraya geldiğinde gözlerindeki endişeyi gördük. Korkunç baskı var. Kimse doğru bildiğini açıklayamıyor çünkü bir hikaye ortaya atıldı. İddia ediyorum, başka deliller de var. Öyle güçlü deliller olmalıydı ki biz de 'Evet ciddi delil var.' derdik. Tüm dosya değerlendirildiğinde müvekkilime isnat edilen suçla ilgili bir delil yoktur, beraatini talep ediyorum."

        Daha sonra söz alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmaya katılan avukatlar da sadece Narin'i değil, tüm çocukları düşündüklerini belirterek, "İleride bu çocuklar, bu ailelerde büyüyecek. Narin kızımızın faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bununla beraber tüm çocukların haklarını korumayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti başkanı da bu konuda her kurumun üzerine düşen hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

        Duruşmada daha sonra tutuklu sanık anne Yüksel Güran'ın savunmasına geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (5)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (5)
        Flaş
        Flaş
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (4)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (4)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (3)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (3)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (2)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (2)