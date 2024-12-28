Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında ağabey Enes Güran'ın avukatı savunma yaptı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın önceki gün başlayan ikinci duruşması devam ediyor.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, daraltılmış baz raporuna değinerek, "Keşke Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku dosyasında da bu daraltılmış baz yapılsa ama bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor denetlenebilir değil. Nevzat Bahtiyar, o gün Narin'i kendi ahırına götürdü. Narin'in cansız bedeni bulunan çuval ile ahırda bulunan çuvallardaki seri numaraları ardışık. Kendisi de ifadesinde söyledi ama daraltılmış baz raporunda Nevzat'ın ahırına gitmediği belirtiliyor." diye konuştu.

Daha sonra Demir'in talebi üzerine duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar'ın kollukta ifade verirken kaydedilen görüntüsü izlendi. Avukat Demir, şunları söyledi: "Nevzat, kusursuz şekilde cinayeti işlemiştir. Salim ile 15.08'de çıkıp konuştuysan Narin'i görmeme şansın yok çünkü Narin oradan geçiyor. Ya o anlık olmuştur ya da daha önce planlamış olabilir. Bahtiyar, sürekli yalan beyanlar verdi. Bu dosyanın karmaşık hale gelmesinin sebebi o. Hiçbir şey açıklamıyor."

- "Dosyayı aldığımızda biz de Salim'den şüpheleniyorduk" "Dosyayı aldığımızda biz de Salim'den şüpheleniyorduk. Ben Arif Güran'a soracağımı söyledim. Arif Güran, 'Salim'e güveniyoruz ve ailesine sadık olduğunu düşünüyoruz.' dedi. Ama adam kimlerle ne yaşamış bilmiyoruz. Bu dosyada insanların özel hayatına girdik. Yüksel Güran'ın annelik duygusu bile sorgulandı." diyen Demir, Enes Güran'ın cezaevinde yakınlarıyla görüşürken kaydedilen görüntülere değinmek istedi.

Mahkeme heyeti başkanı da bunun kişilerin özel hayatına ilişkin bir husus olduğunu belirterek, Anayasaya Mahkemesinin düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik ihlal kararı verdiği için bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmayacaklarını ifade etti. - "Kimse doğru bildiğini açıklayamıyor" Demir, savunmasını şöyle tamamladı:

"Enes'in vücudundaki tüm izlere bakıldı. Burada müşterek fail çıkmaz. R.A. tutuklandı. Bu çocuğun Güran ailesiyle bağlantısı yok, sadece işçi. İlk gün buraya geldiğinde gözlerindeki endişeyi gördük. Korkunç baskı var. Kimse doğru bildiğini açıklayamıyor çünkü bir hikaye ortaya atıldı. İddia ediyorum, başka deliller de var. Öyle güçlü deliller olmalıydı ki biz de 'Evet ciddi delil var.' derdik. Tüm dosya değerlendirildiğinde müvekkilime isnat edilen suçla ilgili bir delil yoktur, beraatini talep ediyorum."

Daha sonra söz alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmaya katılan avukatlar da sadece Narin'i değil, tüm çocukları düşündüklerini belirterek, "İleride bu çocuklar, bu ailelerde büyüyecek. Narin kızımızın faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bununla beraber tüm çocukların haklarını korumayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.