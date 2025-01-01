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        Şırnak Gabar'da yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı

        Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:31 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:40
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        Şırnak Gabar'da yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı
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        Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusunun açılışı yapıldı.

        Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı amacıyla program düzenlendi.

        Zonguldak Filyos Limanı Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde telekonferansla açılışa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl yeni yılda Gabar'da olduklarını anımsattı.

        "Şırnak'ta benim için çok müstesna bir yıla giriş oldu. Bütün çalışanlarımızla çok özel bir yılbaşıydı. Hamdolsun 2024 yılı o gün nasıl başladıysa öyle devam etti güzel neticelerle. Bugün 70 bin varili aşan, biz tabi 70, 80, 90 inşallah 100'lere gitmesini istiyoruz, oradaki üretimin en kısa sürede." ifadelerini kullanan Bayraktar, gelinen nokta itibarıyla tüm personeli tebrik ettiğini kaydetti.

        Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Türkiye Petrolleri'ni, TPIC'i, emek veren bütün arkadaşlarımızı milletim adına tebrik ediyorum. Çünkü bu çok büyük bir gayretin neticesi. Gabar'da kar var ama her koşulda orada çalışmaları aksatmadan devam ettirdiler. Dolayısıyla öncelikle bu teşekkürü yapmak istedim. Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Teğmen Akdeniz sahaları milletimiz için büyük bir büyük bir umut oldu ama elbette Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 3 binin üzerinde istihdam. İnşallah üretim rakamlarımız arttıkça 2025 yılında bölge müdürlüğümüzün inşaatına başlayacağımız ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yıl olur. Yine çok kısa bir sürede arkadaşlarımız büyük bir gayretle oradaki petrolü İdil-Dörtyol boru hattıyla taşıyacak şekilde devreye aldılar. O da çok önemliydi. Bu aslında Gabar projesinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 2025 yeni keşiflerin ve yeni üretim rekorları yılı olsun istiyoruz"

        - "Büyük üretimlerin olduğu bir 2025 olsun diyorum"

        Güvenlik güçlerinin ve tüm personelin gayretleri ve çok uyumlu çalışmalarıyla güzel hizmetleri millete sunduklarını, sunmaya devam edeceklerini bildiren Bayraktar, Şırnak'ın artık büyük bir umudun şehri olduğunu anlattı.

        Şırnak'ta gençlerin artık petrol mühendisi ve sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istediğini kaydeden Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Burada büyük bir fırsat da var. İstihdamı artırarak artık yeni hayallerinin, hayata dair umutlarının olduğu bir dünyaya doğru gençlerin önünü açtığımızı düşünüyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Üç aylar başlıyor, onu tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Şırnak'ta tekrar bir arada olmayı istiyorum. Oradaki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız güzel, büyük üretimlerin olduğu bir 2025 olsun diyorum."

        - "2025 yılında daha çok keşifler yapacağız"

        Şırnak Valisi Birol Ekici de 2025 yılını dünyadaki birçok insanın umutla beklediğini, Şırnak ve Türkiye olarak çok daha ümitli olduklarını söyledi.

        Yeni yılı heyecanla karşılayan bir şehir olduklarını dile getiren Ekici, "Çünkü bugün 70 bin varil petrolü aşmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli enerji hamlesi çerçevesinde yaptığımız keşiflerle bugün 70 bin varili aştık ve 77'nci kuyumuzu 2025 yılının ilk kuyusu olarak devreye alacağız. 2025 yılında daha çok keşifler yapacağız." diye konuştu.

        Türkiye'nin milli enerji hamlesine en çok katkıda bulunacak şehir olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini anlatan Ekici, bugün Şırnak'ta kalkınmanın, umudun, gelişmenin sembolünün Türkiye Petrolleri ve keşfedilen petrol olduğunu belirtti.

        Vali Ekici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Geçen yıl Türkiye'de en çok kalkınan şehir Şırnak oldu yüzde 44 ile. Tabi bölgede normalleşmeyle birlikte. Yıllar önce terörün kol gezdiği yerlerdi. Bugün huzur ve güvenin gelmesiyle bölgede ekonomik ve sosyal olarak çok büyük kazanımlar elde ettik. En büyük kazanımları da elde etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2025 yılında yapacağımız keşiflerle şehrimizi ve ülkemizi daha çok kalkındıracağız. Bugün 3 binden fazla vatandaşımız burada çalışıyor, ekmek kazanıyor. Şırnak'taki bütün gençlerimiz sizden gelecek iş alımını heyecanla bekliyorlar. Artık şehrimizdeki çocuklar petrol mühendisi olmak istiyor. Bunun için size minnettarız."

        Açılışın ardından Ekici ve beraberindekiler alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik katıldı.

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