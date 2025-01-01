Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da 2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Aysel Tokay, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği erkek çocuğuna Sedat ismini verdi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getiren anne Tokay'ı ziyaret eden Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, anneyi tebrik etti, bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Hastanenin yeni doğan ünitesinde 3 kilo 200 gram ağırlığında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Evin Elçi'yi de ziyaret eden Kızılkaya, anneyi tebrik etti, bebeğe altın taktı.

Anne Fatma İnan, beşinci bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ve Başhekim Nesibe Haydaroğlu ile aileyi ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

Vali Usta, 2024 yılının son bebeği olarak dünyaya gelen "İkra Lina" isimli bebek ile ailesini de ziyaret etti ve altın hediye etti.

Usta, ziyaretin ardından gazetecilere, yeni yılının ilk bebeği Ömer'le de tanıştıklarını anne ve bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile normal doğumu teşvik ettiklerini dile getiren Usta, "Vatandaşlarımızı normal doğuma yönlendiriyoruz. Yılın son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği de normal doğum yoluyla gerçekleşti. Ben buradan annelere, anne adaylarına da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çağrı gibi normal olanın normal doğum olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda normal doğuma izin veren annelere babalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.