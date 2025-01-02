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        Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya süren 9 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:04 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:04
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        Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya süren 9 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek ile yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya süren, kuyumcu ve vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik "milyem" adlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Atölyelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon lira olan altınlara el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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