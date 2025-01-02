Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir binada çıkan yangında 8 aylık bebek öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir binada çıkan yangında 8 aylık bebek öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yar...
        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı: 1 ölü, 1 yar...
        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı
        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılma...
        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri, Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılma...
        Rojin Kabaiş'in babası: Belki bulunur diye hep hayal ettim ne yazık ki inti...
        Rojin Kabaiş'in babası: Belki bulunur diye hep hayal ettim ne yazık ki inti...
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiy...
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiy...
        Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı
        Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı