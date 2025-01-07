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        Mardin'de tarımsal sulamada kullanılan kayıt dışı 2 trafoya el konuldu

        Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt dışı trafoya el konulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:36
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        Mardin'de tarımsal sulamada kullanılan kayıt dışı 2 trafoya el konuldu
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        Dicle Elektrik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarımsal sulamada kullanıldığı tespit edilen 2 kayıt dışı trafoya el konulduğunu bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji anlayışıyla elektrik dağıtım hizmeti verildiği, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Şirketin 2013'te yüzde 78 olan kaçak elektrik kullanım oranını yüzde 42 seviyesine düşürdüğü kaydedilen açıklamada, kırsal alanda ve tarımsal sulama bölgelerinde teknolojik altyapının etkin şekilde kullanılarak kaçak elektrikle mücadele edildiği aktarıldı.

        Dron ve yapay zeka destekli analizlerle yürütülen çalışmalarda kaçak kullanımın olduğu bölgelerin tespit edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde biri tarım arazisinde tuğla örülerek gizlenmiş, diğeri traktör römorkuna yüklenmiş iki kaçak trafonun belirlendiği kaydedildi.

        Savcılık kararıyla jandarma eşliğinde el konulan trafoların buğday tarlasını sulamak için açılan kuyularda kullanıldığının ve yasa dışı yollarla kurulan düzenekte hiçbir güvenlik önlemi alınmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, biri 160, diğeri 250 KVA gücündeki trafoların yaklaşık 200 konutun ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Kayıt dışı trafolar can ve mal güvenliği için ciddi risk oluşturuyor. Bu tür trafolar şebeke üzerindeki yükü artırarak enerji kalitesini düşürüyor. Bugünkü teknolojik imkanlarla kaçak elektrik kullananların tespit edilmeme şansı artık yok. Kaçak elektrik kullanmak yerine, enerjiyi verimli kullanarak modern sulama teknikleriyle tarım yapılmasını öneriyoruz."

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