Eğil Kaymakamı Hülür "Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü

Diyarbakır'ın Eğil Kaymakamı Volkan Hülür "Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü"ne layık görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Eğil Kaymakamı Hülür'ün üstün hizmet ve başarılarıyla devlet idaresindeki örnek çalışmaları sayesinde ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Hülür'e ödülünü Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hülür, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Bu ödül, sadece benim değil birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın, Eğil halkının ve bu topraklara hizmet etmeyi kendine borç bilen herkesin başarısıdır. İnşallah bu ödül bizlere daha büyük projeler ve hizmetler için ilham kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.