Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi Diyarbakır'da protesto edildi

Diyarbakır'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyesi PTT çalışanları adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hafid Tarhan, mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır. Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli, birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle, hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Açıklamaya, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir de katıldı.

- Olay

Rize'de Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde 7 Ocak'ta Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt silahla ateş edilerek öldürülmüş, olay yerinden kaçtıktan sonra bir binanın çatı katında yakalanan zanlı "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.