Diyarbakır'da 'irtikap' suçlamasıyla 1'i doktor 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ‘bıçak parası’ adı altında para talep edildiği iddiaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanede görevli doktor Ç.Y., sekreteri L.B. ve medikal işletmecisi M.J.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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