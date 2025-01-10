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        Diyarbakır'da 'irtikap' suçlamasıyla 1'i doktor 3 kişi tutuklandı

        DİYARBAKIR'da, hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para aldığı belirlenen 1 doktor, 1 sekreter ve 1 medikal işletmecisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:20
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        Diyarbakır'da 'irtikap' suçlamasıyla 1'i doktor 3 kişi tutuklandı
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        DİYARBAKIR’da, hasta yakınlarından ‘bıçak parası’ adı altında para aldığı belirlenen 1 doktor, 1 sekreter ve 1 medikal işletmecisi tutuklandı.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ‘bıçak parası’ adı altında para talep edildiği iddiaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanede görevli doktor Ç.Y., sekreteri L.B. ve medikal işletmecisi M.J.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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