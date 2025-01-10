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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi çocuklara umut oluyor

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi, çocuklara umut oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:59
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi çocuklara umut oluyor
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi, çocuklara umut oluyor.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesinde yer alan Çocuk Kalp Merkezi, bölgenin en önemli sağlık yatırımları arasında yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezin sorumlu hekimi Doç. Dr. Osman Akdeniz, 2017 yılında hizmete giren merkezin çocuk kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzman kadrosu, ileri teknolojisi ve yüksek yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirtti.

        Akdeniz, çocuk kalp hastalıklarının erken müdahale ve sürekli takip gerektirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bugün 2 çocuk kalp cerrahisi doçenti, 4 çocuk kardiyolojisi uzmanı ve 2 yan dal asistanıyla hizmet veriyoruz. Ayrıca 18 yataklı servis, 20 yataklı yoğun bakım ünitemiz ve ileri teknolojik özelliklere sahip bir kateter laboratuvarımız var. Çocuk kalp hastalıklarının doğası gereği acil müdahale gerektirebilmesi, tedavi ve takip süreçlerinin hastanın bulunduğu yerde yapılmasını elzem kılıyor. Bu durum hem tıbbi gereklilik hem de aile ve ülke ekonomisi açısından ciddi katkılar sağlıyor."

        Merkezde yılda yaklaşık 400 çocuk kalp ameliyatı ve 600 kateter işlemi başarıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Akdeniz, merkezin sadece tedavi hizmeti değil, aynı zamanda eğitim kliniği olarak da faaliyet gösterdiğini aktardı.

        Akdeniz, "Halihazırda çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanlık eğitimi veriyoruz. Yakın zamanda çocuk kalp cerrahisi alanında da yan dal eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Yatak kapasitemizin artırılması ve prenatal girişim merkezinin kurulması da öncelikli hedeflerimiz arasında. 2017 yılında Giessen Çocuk Kalp Merkezi örnek alınarak kurulan merkez, bu modelin yenilikçi yaklaşımıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Doğu Akdeniz'den gelen çocuklara da hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 1800 bebeğin kalp ameliyatına ihtiyaç duyduğu bölgede, merkezin varlığı hayat kurtarıyor." dedi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel de merkezin bölge halkı için büyük bir değer taşıdığını anlattı.

        Merkezin, bölgede yaşayan ailelerin büyük şehirlere gitmeden tedaviye erişebilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu bildiren Özel, "Merkezin çalışmalarını yakından takip ediyor ve daha fazla çocuğumuza şifa dağıtabilmesi için gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın gösterdiği özveri, bu merkezin başarısının temelini oluşturuyor. Doç. Dr. Bedri Aldudak, Doç. Dr. Yiğit Kılıç ve Doç. Dr. Mustafa Bıçak da hekimlerin görev yaptığı merkezi ile Diyarbakır, sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişim gösteriyor ve çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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