Diyarbakır'da 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi.

Merkez Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi'ndeki bir külliyede düzenlenen "Aşiretler Dayanışması" toplantısına Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 6 aşiretin temsilcileri ile yaklaşık 300 kanaat önderi katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan araştırmacı ve yazar Mahmut Kılınç, aşiretlerin ve kanaat önderlerinin yaşadığı toplumun dertleriyle dertlenmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki birçok kanaat önderinin de toplantıda yer aldığını ifade eden Kılınç, "Aşiretleri, birleştiren, geleceğe katkı sunan yapılar olarak görüyoruz. Aşiretler özellikle dayanışma, yardımlaşma ve arabuluculuk yönleriyle toplumda önemli bir rol oynamaktadırlar." dedi.

Daha sonra bazı katılımcılar söz alarak, görüşlerini beyan etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Metina aşireti mensubu ve kanaat önderi Esat Güngörür de amaçlarının bölgede olası olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu belirtti.