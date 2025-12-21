Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi

        Diyarbakır'da 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:35 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da 6 aşiretin temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya geldi.

        Merkez Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi'ndeki bir külliyede düzenlenen "Aşiretler Dayanışması" toplantısına Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 6 aşiretin temsilcileri ile yaklaşık 300 kanaat önderi katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan araştırmacı ve yazar Mahmut Kılınç, aşiretlerin ve kanaat önderlerinin yaşadığı toplumun dertleriyle dertlenmesi gerektiğini söyledi.

        Bölgedeki birçok kanaat önderinin de toplantıda yer aldığını ifade eden Kılınç, "Aşiretleri, birleştiren, geleceğe katkı sunan yapılar olarak görüyoruz. Aşiretler özellikle dayanışma, yardımlaşma ve arabuluculuk yönleriyle toplumda önemli bir rol oynamaktadırlar." dedi.

        Daha sonra bazı katılımcılar söz alarak, görüşlerini beyan etti.

        Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Metina aşireti mensubu ve kanaat önderi Esat Güngörür de amaçlarının bölgede olası olumsuzlukların önüne geçmek olduğunu belirtti.

        Bölgede kronikleşen bazı sorunların olduğunu ifade eden Güngörür, bunlardan birinin de kız kaçırma olayları olduğunu dile getirdi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Güngörür, bu sürece herkesin katkı sunması gerektiğini belirtti.

        Aşiretlerin ve kanaat önderlerinin de barıştan yana olduğunu dile getiren Güngörür, "Bu süreç sayesinde bölgeye huzur geldi. Bundan daha güzel ne olabilir?" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Aşiretlerden Terörsüz Türkiye sürecine destek
        Aşiretlerden Terörsüz Türkiye sürecine destek
        Diyarbakır'da pikap şarampole uçtu: 1 yaralı
        Diyarbakır'da pikap şarampole uçtu: 1 yaralı
        Aküzüm, kadın çalışanları ağırladı
        Aküzüm, kadın çalışanları ağırladı
        Eğil'de çocuklara yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek
        Eğil'de çocuklara yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek
        Kızılay, Diyarbakır'da otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı
        Kızılay, Diyarbakır'da otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı
        DTSO Başkanı Kaya: "2026'da en büyük beklenti kredi faiz oranlarının düşmes...
        DTSO Başkanı Kaya: "2026'da en büyük beklenti kredi faiz oranlarının düşmes...