Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddiasıyla biri doktor 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

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