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        Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddiasıyla biri doktor 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan biri doktor 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:02
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        Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddiasıyla biri doktor 3 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da ameliyat olacak hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla gözaltına alınan biri doktor 3 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

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