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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:32
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, milletin ortak sesi olmanın ötesinde kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

        Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin gelişmesine öncülük eden en önemli kurumlardan biri olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Gazetecilik mesleği ise yalnızca bir iş değil, aynı zamanda doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri bünyesinde barındıran kutsal bir kamu hizmetidir. Her türlü koşulda görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirerek vatandaşlarımızın doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye erişimini sağlayan gazetecilerimiz, toplumun vicdanına ses olmakta ve toplumsal kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüzde iletişim ve etkileşim süreçlerinin hızla geliştiği bir dönemde, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uygun bir anlayışla çalışan basın mensuplarımız, üstlendikleri bu anlamlı misyonla her türlü övgüyü hak etmektedir. Bu düşüncelerle, Diyarbakır'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde büyük pay sahibi olan tüm basın çalışanlarımızı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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