Diyarbakır'da kırsaldaki evlerin toprak damları çocuklar için oyun alanına dönüştü

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da uygulanmaya başlanan proje ile okul gezilerine başlayan beden eğitimi öğretmenleri çocukları geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezi ve kırsaldaki çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak, ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda kent genelinde okulları gezmeye başlayan beden eğitimi öğretmenleri, merkezin yanı sıra kırsaldaki çocukların da uygun alanlarda çizdikleri şekiller ve kurdukları malzemelerle seksek, voleybol, köşe kapmaca, dart ve badminton gibi oyunlar ve spor aktiviteleriyle buluşmasını sağlıyor.

Öğretmenlerin ilk durağı Çüngüş ilçesinin kırsal Akbaşak Mahallesi oldu.

Virajlı dağ yollarını aşarak kırsal mahalleye ulaşan ekipler yamaçlara kurulu taş evlerin toprak damlarında çocuklar için etkinlik alanı oluşturdu.

Damların üzerine çizdikleri şekiller ve kurdukları malzemelerle çocuklar seksek, köşe kapmaca, elim sende ve dart gibi oyunlar oynadı, voleybol ve badminton gibi spor aktiviteleri yaptı, öğretmenleriyle eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi.

Damların üzerinde oyunlar oynayan çocukları ebeveynleri de balkonlardan ve damların kenarından keyifle izledi.

Öğretmenler beraberlerinde getirdikleri hikaye kitaplarını da çocuklara hediye etti.

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Proje koordinatörü ve beden eğitimi öğretmeni Fuat Keskin, AA muhabirine, "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları" projesi kapsamında yola çıktıklarını ve sadece kent merkezinde değil Diyarbakır'ın 17 ilçesinde en ücra köy okullarına kadar ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"İnternetten önce mahallelerde, sokak aralarında, okullarda oynanan oyunların çocuklar için tekrar popüler hale gelmesini amaçlıyoruz." diyen Keskin, bu amaçla okulların bahçelerine ve kırsalda uygun alanlara çocuklar için oyun alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çüngüş'ün toprak damlı evleriyle tanınan Akbaşak Mahallesi'ni de ziyaret ettiklerini, çocukların oyun alanı olmadığı için onlar için damların üzerinde oyun oynayabilecekleri çizimler yaptıklarını anlatan Keskin, çocukların oyunlar oynarken ve sportif aktiviteler yaparken çok keyif aldığını ve mutlu olduğunu belirtti.